Bimba di 4 anni massacrata di botte dai genitori: arrestati mamma e papà

La bambina porta ancora addosso i segni delle botte. I suoi genitori l'avrebbero picchiata più volte, colpendola con violenza. Per questo un uomo e una donna di 29 anni, entrambi egiziani, sono stati fermati venerdì scorso dalla polizia locale di Milano: per loro le accuse sono di lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlioletta di quattro anni.

Botte alla figlia di 4 anni: arrestati genitori a MIlano

I due, destinatari di un fermo di indiziato di delitto, hanno altri quattro figli e sono accusati di aver picchiato la piccola per anni. La bimba, infatti, ha fratture pregresse e di dubbia natura, che sarebbero compatibili con le botte ricevute proprio dai genitori.

Marito e moglie sono stati fermati dagli agenti dell'unità tutela donne e minori della polizia locale e ora si trovano in carcere.