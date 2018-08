Abusi su minori in un centro per ragazzi autistici: arrestato fisioterapista

Un uomo di 54 anni, fisioterapista in un centro di riabilitazione per ragazzi autistici di Posillipo, è stato arrestato per abusi sui minori commessi nei confronti di diverse sue pazienti minorenni.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia sporta dalla madre di una ragazzina di 14 anni. Gli agenti della Mobile, coordinati dalla Procura, hanno registrato poi condotte scorrette da parte del 54enne anche nei confronti di un'altra paziente minorenne e oggi sono emersi dalle attività tecniche atti sessuali ai danni di una altra piccola paziente, che hanno imposto agli agenti operanti di intervenire per evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori.

Il fisioterapista è stato arrestato in flagranza ed è stato portato nel carcere di Poggioreale. Il Gip ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo i domiciliari.

La notizia su NapoliToday