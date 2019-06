“Sparì con 573mila euro degli anziani clienti”, arrestato in Germania ex impiegato delle Poste

Accusato di aver fatto sparire ben 573mila euro dai conti correnti dei suoi clienti, un ex impiegato 62enne delle Poste di Favara (Agrigento) è stato rintracciato e catturato in Germania. Ben 59 le denunce formalizzate a suo carico: vittime soprattutto anziani.

I carabinieri erano sulle sue tracce dal 12 febbraio scorso, quando il 62enne si era reso irreperibile dopo l’emissione di un provvedimento restrittivo. La polizia tedesca, che ha collaborato con gli inquirenti italiani, lo ha sorpreso con un blitz nella sua abitazione a Volklingen, un centro di 40mila abitanti vicino al confine con la Francia. Arrivato all’aeroporto di Linate, è stato arrestato e condotto ai domiciliari: per lui l’accusa è peculato.

Per lui il tribunale di Agrigento aveva spiccato un mandato di arresto europeo dopo che, già a febbraio, all’uomo erano stati sequestrati immobili e veicoli per 573 mila euro, pari a quella indebitamente sottratta nel tempo. Lo scorso febbraio una coppia è stata arrestata con l'accusa di aver estorto, a più riprese, 250 mila euro all'impiegato infedele delle Poste. A fare luce su quanto è accaduto - a partire dal 2011 e fino al dicembre del 2017 - a Favara furono i carabinieri della tenenza cittadina in collaborazione della Guardia di finanza.

"L'indagato ha sottratto 573 mila euro a tanti, tantissimi, anziani che si erano affidati a lui quasi come se fosse una guida per gestire i propri risparmi. Proprio l'aspetto della fiducia tradita ci ha spinto a dare il massimo delle indagini, come comunque facciamo in ogni caso", ha spiegato il tenente Giovanni Casamassina, a capo della tenenza di Favara, durante una conferenza stampa.