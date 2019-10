Daniele Belardinelli, svolta nelle indagini sull'ultras ucciso: un arresto per omicidio

Svolta nelle indagini. Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano ritenuto responsabile dell'investimento dell'ultras varesino Daniele Belardinelli lo scorso 26 dicembre. E' un ultrà del Napoli, 39 anni, impiegato in una ditta di pompe funebri e con precedenti.

Gli agenti della Digos di Milano, coadiuvati dagli agenti della Digos di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno condotto le indagini che hanno portato al provvedimento restrittivo per omicidio volontario

Per gli scontri che avevano preceduto Inter-Napoli alcuni ultras dell'Inter erano andati a processo con rito abbreviato. Erano stati condannati dal gup di Milano Carlo Ottone De Marchi. La pena più elevata, 3 anni e 8 mesi e per tutti, 8 anni di Daspo.

Daniele Belardinelli, morto durante gli scontri in via Novara

Durante gli scontri tra "tifosi" dell'Inter e del Napoli in via Novara morì l'ultras varesino Daniele Belardinelli, molto noto nell'ambiente, che era insieme agli interisti. Belardinelli era stato investito da un suv ed era morto in ospedale.

Trentacinque anni, padre di due figli, varesotto di nascita e di fede calcistica, ultrà e lottatore per passione, Daniele Belardinelli era "capo" dei Blood and Honour di Varese - il gruppo guida della curva biancorossa - ed era molto rispettato anche dalla Curva Nord nerazzurra, a cui i varesotti sono legati da un gemellaggio storico. Nel 2012, il 35enne era stato "daspato" per cinque anni dopo un'amichevole tra Como e Inter che le due tifoserie avevano trasformato in guerriglia urbana. "Dede", così era soprannominato, era anche un appassionato di Mma, le arti marziali miste.