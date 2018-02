Evade dai domiciliari per andare a una festa: arrestato il papà che picchiò il vice preside

Era finito agli arresti domiciliari il papà che aveva agredito brutalmente il vicepreside che aveva rimproverato il figlio all'uscita da scuola Murialdo di Foggia ma ora andrà in carcere perché ha violato i termini della misura cautelare.

C. D., pregiudicato classe 1980, è stato arrestato dalla polizia perchè si è allontanato dalla propria abitazione nella giornata di domenica, come è stato accertato per ben tre volte dagli agenti, per partecipare a una festa di battesimo in una struttura ricettiva di Foggia, in compagnia di noti pregiudicati.

Nei suoi riguardi sarà analizzata dalla Divisione Anticrimine l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Come ulteriore riscontro della violazione la Squadra Mobile di Foggia ha provveduto ad acquisire anche un video su Facebook.

L’uomo è stato così condotto in carcere per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

