Investe una 19enne, la lascia grave a terra e se ne va a dormire: preso pirata della strada

Ha investito una ragazza di 19 anni, è tornato a casa, ha nascosto il cofano con una coperta ed è andato a dormire, ma non è riuscito a farla franca il pirata della strada che nella notte tra mercoledì e giovedì ha investito una 19enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Berna, a Milano. L'uomo – con numerosi precedenti penali – si trovava alla guida di una Honda Jazz grigia quando ha preso in pieno la giovane ed è fuggito.

La 19enne è stata soccorsa grazie all'allarme dato da un passante ed è stata portata all'ospedale San Carlo, dove si trova in prognosi riservata, mentre gli agenti dell'Unità Interventi Speciali della polizia locali si sono messi subito sulle tracce del pirata, grazie al numero di targa scoperto tramite le registrazioni delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre poco dopo è arrivata una telefonata di un ignaro cittadino che voleva segnalare la presenza di una macchina incidentata e abbandonata in un complesso condominiale in zona Primaticcio.

L'auto della segnalazione è risultata poi essere proprio la macchina del pirata della strada, trovato intorno alle 14 mentre dormiva in un appartamento che risultava essere la sua ultima casa "ufficiale" ma non quella attuale. Il 47enne sarà denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravissime.