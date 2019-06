Va in caserma per una denuncia e viene arrestato: era ricercato per omicidio

Si era presentato alla stazione dei carabinieri chiedendo di poter denunciare lo smarrimento della propria carta di identità francese, ma qualcosa nel suo atteggiamento ha insospettito il militare che ha fatto un controllo più approfondito e ha scoperto che l’uomo, un 35enne cittadino francese, era ricercato per omicidio.

L’uomo, disoccupato e senza fissa dimora, si era rivolto ai carabinieri della stazione di piazza Farnese a Roma. Grazie all’intuito e allo scrupolo del militare in servizio in quel momento, aiutato poi dagli altri colleghi, si è arrivati all’arresto del 35enne, su cui pendeva un mandato di arresto europeo ai fini estradizionali per il reato di omicidio volontario.

Il carabiniere, dopo essersi fatto dare i dati identificativi, aveva avviato un controllo approfondito nella banca dati Schengen, da cui era emerso sul conto dello straniero un alias su cui pendeva un mandato d’arresto. I carabinieri, dopo aver avuto riscontro tramite l'ufficio Dattiloscopia del Ris di Roma che le impronte digitali corrispondessero effettivamente al cittadino francese da ricercare, con la collaborazione della Divisione Si.Re.Ne del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia, hanno ricevuto il mandato di arresto, emesso dalla Procura generale della Repubblica Francese il 12 febbraio 2014. L'uomo deve scontare 30 anni di carcere per l'omicidio di una giovane prostituta bulgara avvenuto nel 2013 a Strasburgo (Francia). Dopo aver notificato il provvedimento, il 35enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli, in attesa che vengano attivate le procedure per la sua estradizione.