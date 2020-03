Ricercato da sei anni, i Carabinieri lo arrestano perché viola la quarantena

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 19enne di origini romene, ricercato dal 2014, destinatario di un ordine di esecuzione pena, dovendo espiare la pena di 3 mesi e 20 giorni di reclusione per un furto aggravato, commesso a Milano nell'anno 2014, quando era ancora minorenne.

Il ragazzo è stato notato in via Severino Delogu, mentre passeggiava in compagnia di un coetaneo connazionale e da una verifica alla banca dati è risultato da arrestare. I Carabinieri dell'Eur lo hanno condotto presso l'Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo.

Entrambi i ragazzi, che non hanno fornito valide motivazioni circa la loro presenza fuori dal proprio domicilio contravvenendo alle disposizioni imposte dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19, sono stati denunciati.

Casi di violazione delle regole si registrano in tutta la Penisola. Sette i giovani sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Anacapri per violazione del decreto governativo anticontagio. I giovani hanno lasciato le loro abitazioni senza giustificato motivo e scavalcato la recinzione di un campo sportivo per giocare a calcio.

A Ercolano tre titolari di altrettanti bar sono stati denunciate perché avevano tenuto aperto gli esercizi commerciali nonostante il divieto.