Affitta la sua stanza online, poi schiavizza e molesta le coinquiline: arrestato un 33enne

I carabinieri hanno arrestato un 33enne di Rozzano per lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sequestro di persona e violenza sessuale.

Come ricostruisce Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday, la prima vittima è stata la compagna, una ragazza di ventuno anni. Dopo i primi giorni della loro relazione, il 33enne ha iniziato a pressarla per farle lasciare il lavoro e passare tutto il giorno insieme. Poi, a inizio novembre, durante una discussione il ragazzo l'ha colpita al volto con due schiaffi, costringendola alle cure del Fatebenefratelli. La giovane, dopo aver chiuso la relazione, ha provato a dargli un'altra possibilità ma la situazione è peggiorata: lui la chiudeva a chiave in casa ogni volta che usciva e poi la miancciava: "Cerco te e i tuoi familiari". Un mese dopo questa situazione, una telefonata in cui le ha urlato "Sei morta" l'ha convinta a denunciarlo.

Qualche mese dopo, il 33enne ha colpito ancora: una cubana di venticinque anni che aveva risposto a un annuncio su Kijiji per una stanza in affitto a Rozzano per 275 euro. E' stato lo stesso uomo ad andarla a prendere in auto ad Assago per portarla a casa, dove è iniziato l'incubo. Il 33enne ha esplicitamente detto alla ragazza che da quel momento in poi avrebbe dovuto fare tutto quello che voleva lui, compresi rapporti sessuali, altrimenti le avrebbe fatto male. Per essere più credibile, ha messo a verbale la vittima, le ha confessato che l'annuncio online serviva proprio a quello e l'ha sequestrata in casa e le ha tolto il cellulare, tanto da convincere la giovane a cedere dopo tre giorni, durante i quali l'ha obbligata a dormire con lui. È stata lei stessa, approfittando di un momento di distrazione dell'aguzzino, a fuggire e a rivolgersi ai carabinieri.

Mentre i militari indagavano su di lui, il 33enne ha colpito ancora: vittima stavolta una ragazza italiana di ventuno anno. Anche lei costretta a sequestri, avances sessuali, pressioni psicologiche e notti passate forzatamente nello stesso letto. La ragazza è riuscita a fuggire ma il 33enne ha continuato a minacciarla e a perseguitarla con messaggi e telefonate, tanto che ormai lei era pronta a lasciare il proprio lavoro e tornare a casa sua nel Sud per sfuggire all'incubo. Il 33enne si trova ora agli arresti domiciliari.