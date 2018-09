Selvaggia aggressione contro gruppo di migranti: svolta nelle indagini

Li hanno visti alla fermata dell'autobus che li avrebbe riportati nella comunità in cui vivono. E li hanno aggrediti selvaggiamente. Svolta nell'inchiesta sull'aggressione a sfondo razzista a Trappeto, a Ferragosto. I Carabinieri della Compagnia di Partinico (Palermo) hanno eseguito 7 arresti (3 agli arresti domiciliari). I 7 indagati (tra i quali due donne) sono ritenuti responsabili - a vario titolo - dei reati di lesioni e violenza privata, aggravati dalla finalità dell'odio etnico e razziale, commessi in danno di sei giovani extracomunitari.

La denuncia era stata presentata il 16 agosto 2018 dalle persone offese (sei giovani extracomunitari di origine gambiana ospiti della comunità/alloggio ''Mediterraneo'' di Partinico e un'educatrice del medesimo centro): avevano raccontato di essere state assalite, con futili pretesti e senza alcun valido motivo, da un gruppo di cittadini italiani la sera del 15 agosto, mentre si trovavano in località ''Ciammarita'' di Trappeto per i festeggiamenti del Ferragosto.

Insultati e aggrediti con violenza, e apostrofati con frasi a sfondo razziale. Anche dopo essere riusciti a salire sull'automezzo della loro Comunità - che li attendeva nei pressi del luogo dell'aggressione per riportarli nella struttura - erano stati inseguiti in auto dai loro aggressori, assieme ai loro familiari, sino al centro abitato di Partinico, dove erano stati raggiunti, bloccati e costretti a scendere dal veicolo, per poi essere nuovamente aggrediti violentemente con calci, pugni, bastoni e pietre.

Avevano tutti riportato lesioni e contusioni con prognosi tra i quattro e i venti giorni.