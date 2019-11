Droga, decine di arresti a Roma: "C'era Diabolik a capo dei narcos"

C'erano Fabrizio Fabietti e Fabrizio Piscitelli a capo dell'associazione scardinata dalle forze dell'ordine nel corso dell'operazione "Grande raccordo criminale". Le indagini svolte nel periodo febbraio-novembre 2018, hanno permesso di ricostruire la compravendita di 250 chili di cocaina e 4.250 chili di hashish, per un valore complessivo stimato al dettaglio di circa 120 milioni di euro.

Fabietti e Piscitelli - alias Diabolik ucciso lo scorso agosto - potevano contare su un flusso costante di droga proveniente dal Sud America (cocaina da Colombia e Brasile) e dal Nord Africa (hashish dal Marocco), garantito da fornitori abituali. Decisive le intercettazioni in casa di Fabrizio Fabietti.

"Questa operazione ci permette di squarciare il velo rispetto al traffico di stupefacenti sulla piazza di Roma - ha detto il procuratore facente funzioni di Roma Michele Prestipino - C'è una vera attività di brokeraggio nel mercato della droga costituita da coloro che hanno i contatti per l'importazione della droga e tengono i rapporti con i grandi grossisti e a loro volta con le principali piazze di spaccio di Roma".

Sono 400 i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto di elicotteri e unità cinofile, che giovedì mattina hanno eseguito - nel Lazio, in Calabria e in Sicilia - un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di 51 persone (50 in carcere e 1 ai domiciliari), appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in grado di rifornire gran parte delle ''piazze di spaccio'' dei quartieri della Capitale.

Traffico di droga, arresti Roma oggi

Secondo le ipotesi investigative l'organizzazione aveva anche costituito una ''batteria di picchiatori'' composta da soggetti appositamente incaricati dell'esecuzione di attività estorsive per il recupero dei crediti maturati, con metodi violenti. L'operazione è stata denominata dagli inquirenti "Grande Raccordo Criminale".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

C'è anche il nome di Fabrizio Piscitelli alias 'Diabolik', l'ormai ex 'capitano' degli Irriducibili della Lazio ucciso a Roma la scorsa estate mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acquedotti, tra quelli comparsi nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia dell'operazione eseguita oggi.