Trascinano valigia pesantissima dal taxi al residence: scatta il controllo, arrestati

Avevano trasportato in taxi 50 chili di hashish all'interno di un trolley. Pensavano di aver quasi completato il trasferimento della merce. Tre persone, due uomini e una donna, sono state però arrestate questa notte dai carabinieri di Torino. I militari hanno notato due persone scendere da un taxi in pieno centro con la valigia all’apparenza pesantissima. La trascinavano a fatica. Arrivati all’ingresso di un residence li aspettava un uomo, sceso per dare loro una mano.

In quell'istante, con l’ausilio di una seconda gazzella del nucleo Radiomobile, i carabinieri hanno fermato i tre e hanno chiesto loro di aprire il bagaglio. All’interno sono stati trovati 50 kg di hashish suddivisi in panetti da mezzo chilo. I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Nella camera d’albergo di uno di loro sono stati trovati e sequestrati 3.000 euro in contanti. La droga se immesse sul mercato locale avrebbe potuto fruttare al dettaglio qualcosa come 400.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.