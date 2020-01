Scoperta maxi-piantagione di marijuana: "Valore di 13 milioni di euro"

Il valore stimato è di 13 milioni di euro. Soldi, tanti soldi. I finanzieri del Gruppo di Trapani hanno eseguito due provvedimenti cautelari di custodia in carcere ed 1 di obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria nel comune di residenza nei confronti di tre persone residenti a Paceco (Trapani), indagati per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto coinvolti in una più ampia attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina.

Marijuana, piantagione da record a Trapani

L'attività di indagine delle Fiamme Gialle ha inizio nel luglio del 2018 quando, a seguito di attività info-investigativa e di pedinamenti e sopralluoghi riservati effettuati in un'area agricola a sud-est di Trapani (Contrada Santa Maria del Gesù), è stata individuata e sequestrata un'estesa piantagione di canapa indiana composta da 1.830 piante, occultata all'interno di un terreno recintato con muri alti circa 3 metri ed irrigata con l'acqua di un limitrofo ruscello, del valore approssimativo sul mercato di oltre 13 milioni di euro.

Le piante avevano altezza compresa tra 0,70 e 1,20 metri ed erano quasi tutte pronte per il taglio e la raccolta. Partendo dalle informazioni acquisite sul conto del proprietario del terreno, anch'esso sottoposto a sequestro insieme alle attrezzature utilizzate per la coltivazione delle piante, e grazie allo sviluppo degli ulteriori elementi informativi autonomamente ottenuti tramite mirata attività investigativa, si è giunti ad individuare altre persone coinvolte.

Arresti marijuana Trapani: ultime notizie

In seguito, nello scorso mese di novembre, incrociando le informazioni ottenute dalle intercettazioni telefoniche e dai gps applicati alle vetture in uso agli indagati, è stato possibile intercettare un carico di 8,970 kg di marijuana già essiccata, oltre ad altro materiale utile per la coltivazione indoor di tale sostanza - presumibilmente destinata al mercato trapanese -, del valore di circa 100.000 euro, contenuta all'interno di buste di plastica sottovuoto trasportate da un furgone intercettato su una strada in provincia di Enna.