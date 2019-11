"Avvocato ed ex dirigente del Comune si intascavano i soldi delle bollette dell'acqua"

La Guardia di Finanza di Messina ha arrestato un legale del comune di Taormina e applicato il divieto di dimora a un funzionario in pensione che secondo le accuse si sono appropriati delle somme in mora del servizio idrico. Sequestrati beni per equivalente per oltre 800mila euro