Arresto cardiaco dopo l'anestesia dal chirurgo plastico: donna gravissima

Una donna di 39 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, in seguito ad un attacco cardiaco sopraggiunto dopo l'iniezione dell'anestesia da parte di un chirurgo plastico a Seregno, in provincia di Monza. La donna è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza e da un'equipe medica del 118 che pochi minuti dopo le 16 di ieri ha effettuato le manovre di rianimazione nello studio dove la paziente si era recata per sottoporsi a un intervento estetico.

Arresto cardiaco dopo l'anestesia dal chirurgo: donna gravissima a Monza

Poi la corsa verso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove la 39enne è giunta intorno alle 16.45 ed è stata ricoverata nel reparto di Neurorianimazione. "Nei prossimi giorni verificheremo l'entità dei danni cerebrali subìti dalla paziente che al momento è sottoposta a un trattamento intensivo", ha spiegato il dottor Giuseppe Citerio, responsabile medico Neurorianimazione presso l'ospedale San Gerardo di Monza.

La donna si trova in coma post anossico, la prognosi è riservata e le sue condizioni, secondo quanto reso noto dal nosocomio monzese, sono estremamente gravi. Al momento non sono ancora state determinate le cause che hanno portato la 39enne in arresto cardiaco. Tutto resta ancora da accertare. I carabinieri hanno fatto scattare i sigilli per lo studio medico per effettuare tutte le verifiche del caso e al momento il chirurgo è indagato con l'ipotesi di reato di lesioni colpose gravissime.