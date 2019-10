Colto da arresto cardiaco improvviso: così i familiari (al telefono) lo hanno salvato

Si è accasciato a terra all'improvviso, senza dare più segni di vita. Niente respiro e cuore fermo. Ma i suoi familiari non si sono arresi neppure per un istante e alla fine lo hanno salvato dimostrando grande coraggio e determinazione. Domenica a lieto fine per un 57enne di Bucine (Arezzo) che quest’oggi, insieme alla propria famiglia, ha vissuto un momento di grande concitazione.

Arresto cardiaco improvviso: salvato dai familiari guidati dal 118 al telefono

Erano le nove circa del mattino quando alla centrale del 118 di Arezzo è arrivata una chiamata: "Correte perché lui è qui steso a terra. Non respira e il cuore ha smesso di battere". Una richiesta di aiuto disperata che è stata subito accolta dall'operatore dell'emergenza urgenza che, in una frazione di secondo, è riuscito a comprendere la problematica, attivare la macchina dei soccorsi e guidare telefonicamente i familiari dell'uomo colpito da arresto cardiaco.

I parenti del valdarnese hanno iniziato così a praticargli il massaggio cardiaco e, pochi minuti dopo, il cuore ha ripreso a battere. Nel frattempo il personale del 118 è arrivato con un'automedica e un'ambulanza. Gli operatori lo hanno raggiunto ed hanno continuato a praticargli le manovre salva vita fino ad utilizzare anche il defibrillatore. Una volta stabilizzato lo hanno portato ad Arezzo in codice rosso.

Ricoverato in emodinamica, l'uomo è stato poi immediatamente preso in carico dai medici che hanno provveduto ad intervenire riaprendo le coronarie ostruite. Attualmente si trova ricoverato e le sue condizioni di salute sono stazionarie. Una vita salvata grazie al grande amore, sangue freddo e coraggio dimostrato dai familiari del 57enne, ma anche da una rete territoriale di soccorsi che funziona.