Arturo, investito e ucciso a 17 anni da auto pirata: il dolore di una città intera

Un ragazzo di 17 anni, Arturo Pratelli, è morto travolto da un'auto che non si è fermata dopo l'incidente nel comune di Sovicille, a pochi chilometri di distanza da Siena. Il giovane secondo le ricostruzioni sarebbe stato investito mentre camminava in una zona buia a bordo strada, lungo la Provinciale 73. Stava tornando a casa. I carabinieri stanno dando la caccia all'investitore.

Arturo Pratelli, i soccorsi chiamati dai passanti

La vettura, secondo una prima e ancora parziale ricostruzione della dinamica della tragedia da parte dei carabinieri, avrebbe urtato il pedone, sbalzandolo di alcuni metri, e il conducente non si è fermato a prestare soccorso. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato la borsa del ragazzo finita in terra a bordo carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118: il giovane è stato portato all'ospedale Le Scotte di Siena ma tutti i soccorsi sono risultati essere vani. I carabinieri stanno sentendo testimoni per capire la dinamica dell'incidente e si cerca l'auto pirata.

Messaggio di cordoglio della Robur

Centinaia i messaggi sui social: dolore, sgomento e vicinanza alla famiglia. La Robur Siena, di cui la vittima era grande tifoso, ha postato un messaggio di cordoglio: "La società esprime un profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane tifoso Arturo Pratelli, 17enne tra i fondatori del gruppo dei Boys e sempre al fianco della Robur. La presidente Anna Durio, i dirigenti, i calciatori, i tecnici, i dipendenti e i collaboratori tutti porgono le più sincere espressioni di profondo cordoglio alla famiglia e agli amici di Arturo". Dal gruppo dei Fedelissimi messaggio di vicinanza alla famiglia: ” E’ difficile commentare queste notizie - affermano - non ci sono parole che possano esprimere il nostro dolore per una morte così assurda e crudele. Stringiamo in un abbraccio infinito la famiglia e con la morte nel cuore rivolgiamo un pensiero ad Arturo che rimarrà per sempre nei nostri cuori”.

Anche l’ex allenatore bianconero Massimo Morgia ha postato sui social un personale ricordo: “Una di quelle notizie che non vorresti mai sentire….di quelle che annullano ogni cosa …la Morte di un ragazzino di 17 anni con cui hai condiviso uno dei momenti più belli ed entusiasmanti della tua vita. Arturo era leader del più bel gruppo di tifosi che mai ho conosciuto, i Boys della Robur Siena . Ciao ARTURO sarai sempre e per sempre nel mio cuore”.