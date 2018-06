Panico in ascensore: salgono troppe persone, la cabina scivola nel vuoto

Panico nel cuore della notte a Pordonone. Alle 3 di notte è suonato l'allarme alla centrale dei vigili del fuoco: in un edificio di via Fratelli Bandiera sei persone erano rimaste bloccate dentro l'ascensore. La situazione peggiorava di minuto in minuto. Imprudenza o disattenzione? Il limite della cabina che avrebbe dovuto portarli a un piano elevato era di quattro persone. Loro, invece, erano in sei.

L'ascensore non è rimasto bloccato bensì ha iniziato a scivolare verso il basso. Fino al seminterrato, dove poi ha arrestato la sua corsa.

Il sistema di sicurezza ha evitato conseguenze peggiori, altrimenti l'ascensore si sarebbe schiantato a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo le sette persone rinchiuse, come riporta Il Messaggero.