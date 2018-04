Asia esce per andare a scuola e scompare, l'appello della mamma: "Torna, tutto si risolve"

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Asia, una ragazza di 17 anni, uscita di casa per andare a scuola a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, e scomparsa. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione di RaiTre "Chi l'ha visto?".

Asia è alta circa un metro e 65 centimetri, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava una giacca di pelle nera, maglietta beige, jeans e uno zainetto nero con attaccata una sciarpa a quadretti bianca. Sul polso della mano destra ha tatuato il simbolo dell'infinito, una madre e una figliae un cuore rosso.

Secondo quanto riferito dalla zia della 17enne in diretta a "Chi l'ha visto?", Asia sarebbe in compagnia di una ragazza maggiorenne. E' stata avvistata ieri a Crevalcore, vicino Bologna, intorno alle 16:30.

"Asia, torna a casa. Vedi che tutto si risolve", ha detto la madre della 17enne, in un accorato appello lanciato in diretta tv.

