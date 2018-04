Asilo nido shock: ciabatte in faccia ai bambini e la "stanza buia" delle punizioni

Ciabatte lanciate in faccia ai bimbi, piccoli lasciati piangere da soli nella "stanza buia", punizioni, insulti. Siamo a Gavirate, in provincia di Varese, in un asilo nido che ospitava piccoli dai sei mesi ai cinque anni. Gli episodi sono stati documentati dalle microcamere installate dai carabinieri. Due maestre arrestate, la struttura privata è stata chiusa.