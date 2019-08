Tragico Ferragosto: si tuffa in mare per il bagno di mezzanotte e annega

Dramma nel mare di Aspra (Palermo). Un uomo di 60 anni è morto annegato durate un classico bagno di mezzanotte. Il corpo dopo lunghe ricerche è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di Porto nello specchio d’acqua davanti al lungomare.

L'uomo si era tuffato insieme a un parente, senza poi riuscire a ritornare a riva. La tragedia davanti a molti testimoni, in spiaggia per la notte che precede il Ferragosto c'erano numerose persone. "Le onde avevano travolto entrambi mettendo subito in apprensione tutti i presenti che hanno iniziato a cercarli sulla spiaggia e in mare", si legge in una nota del comune di Bagheria.

Aspra, annega durante il bagno di mezzanotte: vani tutti i soccorsi

Il mare era mossa a causa del maestrale e delle forti correnti. L’allarme è stato lanciato subito, sul posto sono intervenute auto dei carabinieri e della polizia di Stato per iniziare le ricerche e due autoambulanze per il soccorso, mentre nel frattempo è arrivata anche una motovedetta della Guardia costiera.

Vani tutti i soccorsi. "L’uomo era cianotico e non sono servite le operazioni di rianimazione". La salma è stata riconsegnata alla famiglia stamani intorno alle 4.

"E' una tragedia che ha funestato un giorno di festa - dice il vicesindaco Vella - le condoglianze di tutta l’amministrazione alla famiglia della vittima". Il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli si unisce al cordoglio: "Siamo vicini ai familiari in questo momento che da festa si è trasformato in tragedia".