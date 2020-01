Auto a fuoco sulla A1, commando in azione: è fallito l'assalto al portavalori

Fallisce l'assalto armato a un portavalori sull'Autostrada A1 nei pressi di Lodi Vecchio e San Zenone (Milano), nella notte tra martedì e mercoledì 29 gennaio.

Assalto portavalori A1 a Lodi (Milano)

Una banda di malviventi ha tentato l'assalto a un furgone blindato portavalori della Battistolli sull'A1 direzione nord all'altezza con la Teem (Tangenziale esterna milanese), tra Lodi e il capoluogo lombardo. Il tratto di autostrada in direzione di Milano è chiuso, diversi chilometri di auto in coda e i veicoli coinvolti sono almeno sette. Sul luogo sono accorsi il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia Stradale, i vigili del fuoco di Lodi e i soccorritori del 118 inviati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) con ambulanze e automediche.

Auto a fuoco sulla A1, fallisce l'assalto del commando

Il colpo è fallito, non ci sono feriti. I vigili del fuoco a lungo hanno lavorato per domare le fiamme. In base alle prime informazioni disponibili, il commando - forse composto da una decina di persone - voleva creare due barriere di fuoco lungo l'autostrada per intrappolare l'obiettivo, ma qualcosa è andato storto. Trovati sull'asfalto vari chiodi.

I malviventi erano probabilmente arrivati sul posto su sei auto, ritrovate anch'esse incendiate su una stradina di campagna a ridosso dell'abitato di Salerano sul Lambro (Lodi). Quanto successo ricorda un colpo di 6 anni fa, in un tratto di autostrada non lontano, quando un portavalori della medesima azienda venne assaltato da un commando armato a Pieve Fissiraga (Lodi).