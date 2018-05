Assalto al bancomat, poi inseguimento e conflitto a fuoco: notte di paura

na banda di cinque malviventi ha tentato di far esplodere un bancomat delle poste a Piane d’Archi in Val di Sangro. Un gruppo di giovani che si trovava in un vicino bar è scappato in auto per lo spavento, e si è trovato nel mezzo del conflitto a fuoco