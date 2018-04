Viveva in Brasile ma incassava l'assegno sociale Inps in Italia: denunciato un 90enne

Viveva in Brasile dagli anni Cinquanta, poi nel 2005 ha chiesto la residenza nel Comune di San Cesareo, vicino Roma, per percepire l'assegno sociale dell'Inps. La guardia di Finanza ha però scoperto tutto e un uomo di 90 anni è stato denunciato per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Dalla Calabria al Brasile, poi la residenza in Italia nel 2005

Originario della provincia di Cosenza, l'uomo si era trasferito in Brasile negli anni Cinquanta. Tredici anni fa aveva chiesto e ottenuto la residenza anagrafica a San Cesareo presso alcuni parenti, proprio per beneficiare dell'assegno sociale, l'emolumento di carattere assistenziale che spetta, tra gli altri, ai cittadini italiani che abbiano compiuto 65 anni, siano residenti ed effettivamente dimoranti in Italia e versino in condizioni economiche disagiate.

Gli uomini delle Fiamme Gialle di Frascati hanno invece appurato che l'uomo faceva ritorno in Italia solo per brevi peridio ed esclusivamente per incassare i ratei dell'assegno sociale, per oltre 90mila euro.

La segnalazione all'Inps

Denunciato all'Autorità Giudiziaria di Tivoli, il 90enne è stato segnalato all'Inps per la sospensione dell'erogazione dell'assegno sociale ed è stato richiesto il sequestro preventivo delle somme presenti sui conti correnti e di alcuni immobili in Calabria fino alla concorrenza dell'importo degli emolumenti indebitamente percepiti, provvedimento eseguito nei giorni scorsi dai militari.

