Timbravano, poi andavano a fare "di tutto": è bufera in Comune

Le immagini non lasciano spazio a dubbi di alcun tipo. Risultavano a lavoro, nel Comune di Alghero, ma erano a fare la spesa, al bar o a gestire una società di autonoleggio. Tre dipendenti pubblici sono stati scoperti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, due sono già stati sospesi dai pubblici uffici su disposizione dell'Autorità giudiziaria e accusati di truffa ai danni dello Stato.

Alghero: denunciati e sospesi dipendenti comunali

L'indagine delle Fiamme Gialle è nata da un esposto presentato alla fine del 2018, che denunciava l'assenteismo di alcuni dipendenti del Comune di Alghero. Su delega della Procura, i finanzieri hanno posizionato telecamere in corrispondenza delle macchinette per le timbrature dei dipendenti comunali e in poco tempo hanno verificato quanto segnalato dall'esposto e individuato le persone che 'strisciavano' per poi uscire e dedicarsi ad attività private.

A fare la spesa, al bar o a lavorare altrove: furbetti del cartellino ad Alghero (Sassari)

Una dipendente, una volta timbrato l'ingresso, usciva per fare la spesa col marito e poi rientrava a casa. Un secondo dipendente trascorreva gran parte della mattinata lavorativa al bar vicino al Comune, il terzo timbrava e poi lasciava l'ufficio per andare in un autonoleggio che gestiva insieme alla sorella. Per quest'ultimo, che dopo esser stato interrogato sulla sua doppia attività dai finanzieri, ha chiesto al Comune un periodo di aspettativa non retribuita, non è stato applicata la sospensione e l'interdizione come per gli altri due.