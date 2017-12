Dipendenti comunali fanno la spesa al mercato durante l'orario di lavoro

Filmati al mercato e nei negozi a fare compere oppure ad aggiustare l'auto nelle strutture del Comune. Il tutto durante l'orario di lavoro. Stamani però la guardia di finanza ha dato esecuzione a dieci misure interdittive nei confronti di altrettanti dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) ora accusati di truffa ai danni di ente pubblico e peculato. Il provvedimento giudiziario ha previsto, più nel dettaglio, la sospensione dal servizio per sei mesi di due dipendenti comunali mentre per gli altri otto l’interdizione è stata determinata in tre mesi.