Non ha i soldi per il funerale, nasconde il cadavere della zia per sei mesi

Un uomo di 66 anni è stato denunciato ad Asti per occultamento di cadavere: nascondeva la zia in casa da mesi. Gli ufficiali giudiziari della zona si erano presentati nell'abitazione per comunicargli lo sfratto: non pagava l'affitto da parecchio tempo. Quando sono entrati negli scorsi giorni nell'appartamento hanno trovato la donna, morta lo scorso gennaio.

Alla base del gesto ci sarebbero esclusivamente motivazioni economiche: il nipote infatti non aveva i soldi sufficienti per pagare il funerale della zia. Il decesso era stato constatato dal medico legale e regolarmente denunciato. L'uomo però non potendo sostenere le spese di tumulazione, se n'era disinteressato.

Il cadavere di Luigia Laferrere, 90 anni, è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione, nel letto, esattamente come l'avevano lasciata i medici del 118 sei mesi or sono. Il corpo è stato portato all’obitorio in attesa di sepoltura.