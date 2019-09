Esce di casa e scompare: ansia per una ragazza di 22 anni

Asya Albano è scomparsa. Da sette giorni non si hanno notizie della ragazza, 22enne torinese, che martedì scorso è uscita di casa e non è più rientrata. L'ultima volta è stata vista in corso Giulio Cesare, nella zona del ponte sullo Stura. Asya Albano ha i capelli neri ed è alta un metro e sessante centimetri. Al momento della scomparsa la ragazza indossava un paio di jeans chiari.

Asya Albano scomparsa da Torino: le ultime notizie

I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri. Se qualcuno la vedesse o avesse informazioni chiami immediatamente il 112.

Qui sotto, il post della zia di Asya Albano condiviso su Facebook. "Lei si chiama Asya Albano ha 22 anni è scomparsa da Torino martedì 17 settembre chi avesse notizie o informazioni chiamare il papà al n 3331026457 oppure forze dell'ordine.. grazie", scrive la donna.