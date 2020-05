Si siede di fronte a una ragazza in treno, la fissa a lungo negli occhi poi inizia a masturbarsi

Sono stati momenti molto brutti per la giovane. Un uomo avrebbe approfittato della scarsa presenza di passeggeri a bordo del treno regionale stamane per avvicinarsi a una ragazza seduta da sola, accomodarsi sul sedile di fronte al suo e, dopo averla fissata a lungo, iniziare a toccarsi ripetutamente i genitali fino a provocarsi un'erezione. La ragazza non ha perso tempo e ha lanciato l'allarme.

Succede in Emilia Romagna: un uomo di Pistoia è stato denunciato dalla polfer di Ferrara per atti osceni in luogo pubblico a bordo di un treno regionale in arrivo nel capoluogo estense. A segnalare quanto avvenuto è stata la ragazza stessa, che si è immediatamente allontanata dall'uomo spostandosi in un'altra carrozza, dove ha segnalato il fatto al Capo treno che, a sua volta, ha contattato il Centro operativo della polizia ferroviaria dell'Emilia-Romagna, la quale ha allertato la polfer di Ferrara.

Il maniaco ha tentato di allontanarsi, ma non l'ha fatta franca: dopo essersi spostato dal vagone in cui si trovava, ha cercato di far perdere le proprie tracce scendendo dal treno indossando la giacca al contrario, nella speranza che il cambio di colore del capo d'abbigliamento - da rosso a nero - fosse sufficiente per ingannare gli agenti: il banale escamotage non ha funzionato e l'uomo è stato individuato e bloccato pochi metri più in là.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accertamenti di rito, poi l'uomo, con numerosi precedenti di polizia a suo carico per reati analoghi e contro il patrimonio, oltre alla denuncia per atti osceni è stato anche sanzionato per essersi allontanato dalla regione di residenza senza un valido motivo e accompagnato in Questura a Ferrara per l'eventuale applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal territorio comunale.