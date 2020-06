Cade dal tetto e resta trafitto al cuore da una inferriata

Un operaio di 47 anni è morto la mattina di oggi venerdì 12 giugno a Fino Mornasco, nel Comasco, mentre si trovava sul posto di lavoro. La vittima, Augusto Baserga, stava facendo dei lavori su un edificio industriale quando è caduto da un'altezza di circa 8 metri, con una dinamica ancora tutta da accertare, su un'inferriata dalla quale è purtroppo rimasto trafitto.

Sul posto subito i vigili del fuoco delle sedi di Como e di Cantù, che hanno dovuto tagliare la recinzione per liberare l'uomo, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Cantù, per accertare le dinamiche della caduta.

Sul tragico episodio indagano gli uomini dell'Ats Insubria che dovranno stabilire se ci siano responsabilità dovute a una carenza di misure di sicurezza e, nel caso in cui questa ipotesi fosse confermata, bisognerà accertare a chi siano imputabili queste colpe.

Come riporta la redazione di QuiComo l'incidente sarebbe avvenuto mentre il Boserga stava scendendo e perdendo l'equilibrio sia scivolato cadendo su una cancellata. Augusto Baserga è morto sul colpo trafitto al cuore da uno degli spunzoni in ferro dell'inferriata.

L'incidente è stato fortemente stigmatizzato da Claudio Morgillo, segretario regionale Lombardia Ugl che parla di una tragedia inaccettabile: "Chiediamo che il tema della sicurezza dei lavoratori sia una priorità nell'agenda del governo. Occorre mantenere alta la guardia affinché simili eventi non si verifichino. In tal senso, è necessario potenziare i controlli e la cultura della sicurezza, in particolar modo nei settori dove il rischio infortuni è più elevato.