Autista aggredisce il capo con una chiave inglese: arrestato per tentato omicidio

Un 33enne residente a Seregno e originario di Siracusa deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio dopo essere stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito a colpi di chiave inglese alla testa il suo superiore sul luogo di lavoro, a Desio.

Tutto è iniziato quando l'uomo, autista per una società di trasporto pubblico che effettua servizio in provincia di Monza e Brianza, nella mattinata di giovedì si è presentato presso gli uffici della sede di Desio per chiedere chiarimenti sulla sua sospensione dall'incarico legata a un provvedimento disciplinare. Il 33enne ha portato con sé un coltello da macellaio e una chiave inglese.

Una volta davanti al suo diretto superiore, suo coetaneo, la discussione è degenerata e l'autista ha colpito l'altro ripetetuamente alla testa con l'attrezzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato e arrestato per tentato omicidio l'aggressore insieme ai soccorsi del 118. La vittima, che ha riportato varie lesioni, è stata invece trasferita in ospedale a Desio dove i medici hanno medicato l'uomo che è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni.

