Autista fa una videochiamata mentre guida l'autobus: il filmato girato da un passeggero

Un autista dell'Atac è stato ripreso da un passeggero mentre guidava l'autobus con una mano sola tenendo nell'altra il cellulare per fare una videochiamata. E' stato lo stesso passeggero a fornire il filmato a RomaToday.

La scena risale al pomeriggio del 30 gennaio, su una linea che dal Vaticano conduce alla stazione Termini. A bordo una trentina tra romani e turisti. "L'autobus era a piazza Venezia e io non credevo ai miei occhi", racconta a RomaToday l'utente Atac. "Il conducente videochiamava una persona e guidava con una mano sola. Era evidentemente distratto. Ripartiva dalle fermate con ritardo".

Il video inizia poco prima di via IV novembre. L'autista, in maniera piuttosto evidente, videochiama qualcuno. Guida con una mano, mentre il mezzo sobbalza sui sampietrini; passa davanti alla sede dell'Unione europea, risale verso via Nazionale. Il tutto con la video chiamata in corso. Forse per interromperla, forse per rispondere a un messaggio, stacca addirittura entrambe le mani dal volante, con il mezzo ancora in corsa. Il video si interrompe.