Radio a tutto volume e amica col cane in cabina: autista del bus sospesa dopo la videodenuncia

"Vietato parlare al conducente? No, se sei un'amica, anche quasi con un tè con i biscottini". Una donna ha denunciato con un video una scena insolita di cui è stata testimone su un bus della linea 67 di Torino e che ha portato alla sospensione temporanea dal servizio della conducente di Gtt, che si sarebbe resa responsabile di quello che viene definito dall'azienda del trasporto pubblico locale un "comportamento che danneggia l'immagine dell'azienda e getta discredito su chi svolge correttamente il proprio lavoro".

Come scrive TorinoToday, lo scorso 2 novembre, arrivati in zona San Salvario la conducente riceve una telefonata: a chiamarla sarebbe stata un'amica che le avrebbe chiesto a che punto farsi trovare per prendere il bus. La conducente dopo averle spiegato bene dove farsi trovare avrebbe ridotto la velocità in modo da agevolare l'amica. La donna sale sul bus a venti metri di distanza dalla fermata Molinette Est e, una volta a bordo, si piazza insieme al suo cane all'interno dello spazio dedicato al conducente. La donna rimarrà a bordo fino a Moncalieri.

"Mentre l'autista continua imperterrita nella guida, seguono baci e abbracci all'interno della cabina di guida. Ditemi voi se è normale una scena del genere: radio a tutto volume, più amica con cagnolino ospitati dentro la cabina di guida", denuncia la donna che ha girato il video. La sospensione dell'azienda è arrivata dopo un incontro con la stessa dipendente.