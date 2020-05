"Senza mascherina non può salire": si scatena la violenza di una coppia

Brutto episodio di violenza in corso Lecce a Torino. Un'autista rimprovera la passeggera perché senza mascherina: le reazione è da censurare. I fatti. Un uomo arriva pochi secondi prima che l'autobus della linea "71" riparta dalla fermata e chiede all'autista di attendere qualche istante perchè la moglie deambula a fatica per un problema al piede. L'autista della Gtt decide di attenderli. Ma quando sale a bordo, la donna, una 42enne, è priva di mascherina. E quindi viene redarguita dalla conducente, che le chiede o di indossarla o di scendere.

La donna va su tutte le furie e inizia a minacciare di spaccare l'autobus e, soprattutto, di picchiare l'autista. Il marito, un 44enne anche lui italiano, invece di sedare gli animi, prende le parti della compagna. E dopo aver rivolto insulti e minacce all’autista, spezza con un calcio la catena che divide la zona dei passeggeri da quella del conducente. E la donna fa altrettanto, spaccando la parete divisoria del posto guida.

Un passeggero, vista la scena, decide di intervenire, facendo scendere la coppia dal mezzo. Ma il 44enne torna a bordo, estrae dal borsello un coltello a serramanico e inizia a colpire violentemente il vetro del lato guidatore. L’autista, in preda al terrore, prova a fuggire. La 42enne però dopo aver prelevato un grosso sasso da un giardino, lo scaglia in direzione del passeggero intervenuto poco prima, infrangendo il vetro.

Gli altri passeggeri, nel frattempo, chiamano la polizia, con le pattuglie del commissariato Madonna di Campagna che fermano e perquisiscono la coppia. Nel borsello dell’uomo, oltre al coltello a serramanico, viene ritrovata una catena in metallo di circa un metro. Uomo e donna sono statu arrestati per "minaccia a pubblico ufficiale", "resistenza" e "danneggiamento", oltre a essere denunciati per "interruzione di pubblico servizio". Lui, inoltre, è stato denunciato anche per "porto abusivo di arma". E' poi emerso che la donna si era già resa protagonista di un episodio simile lo scorso anno.