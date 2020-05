Auto contromano per sei chilometri: pericolo scampato "per miracolo"

Alcune telefonate alla polizia stradale hanno fatto scattare l'allarme: c'era un'auto contromano sulla provinciale a quattro corsie Porto Torres-Sassari, l'ex ss131. L'auto ha proseguito per sei chilometri la sua corsa. Il tratto non è particolarmente trafficato, e probabilmente solo per questo motivo non si sono verificati incidenti.

Il veicolo, uscito da una stradina laterale, ha svoltato a sinistra invece che a destra. Di fatto l'auto si è immessa nella corsia di sorpasso in direzione di Sassari. Un viaggio contromano lungo almeno sei chilometri: non ha incontrato "miracolosamente" neache un'altra auto. Solo all'altezza della rotatoria per Ottava, quando l'automobilista si è reso conto dell'errore, si è immesso nella corsia corretta. Pericolo scampato