Si fanno dare un passaggio e rubano l'auto con dentro il cane: ritrovata poco dopo in fiamme

Prima si sono fatti dare un passaggio con un pretesto, poi hanno rubato la macchina, portandosi via anche il cane che c'era dentro. La vettura è stata ritrovata poi abbandonata e data alla fiamme, ma del cane nessuna traccia. E' successo alle prime luci dell'alba di oggi, tra Torre Santa Sabina e Carovigno.

Come ricostruisce Gianluca Greco su BrindisiReport, un 72enne residente a San Michele Salentino ha fatto salire sulla sua Fiat Palio due persone con accento brindisino. Una volta arrivati in viale Foggia, a Carovigno, l'anziano è sceso dalla macchina per caricare una bombola di gas ma uno dei due uomini si è messo alla guida della Fiat. I due sono quindi scappati, portandosi via anche il meticcio di piccola taglia che era all'interno.

L'auto è stata ritrovata poco dopo, in fiamme sul ciglio della strada, sempre a Carovigno. Il cane però non è stato ritrovato.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e per chiarire in particolare le circostanze in cui è avvenuto l'incontro tra il pensionato e i due soggetti dall'accento brindisino, in un orario così insolito. I due sono ricercati dalle compagnie dell'Arma del comando provinciale.

