Auto fuori strada al ritorno dalla festa: feriti tre giovani

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia il sabato sera di quattro giovani, che sono finiti fuori strada con l'auto mentre tornavano da una festa, nella notte tra sabato 3 marzo e domenica 4 marzo. Viaggiavano sulla strada provinciale Rivarolo-Ozegna quando la loro auto, una Mitsubishi, alla rotonda che immette in paese, il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. Due ragazzi sono rimasti incastrati dentro al mezzo e solo all'arrivo dei vigili del fuoco di Rivarolo, sono stati estratti dalle lamiere del veicolo che è andato parzialmente distrutto.

Il conducente è rimasto miracolosamente illeso, i più gravi - con fratture e contusioni - sono i giovani che viaggiavano dietro che, secondo la prognosi medica, ne avranno per 90-120 giorni. Sul luogo dell'incidente anche la croce rosse che ha accompagnato i ragazzi, di età compresa fra i 20 e i 30 anni, all'ospedale di Ivrea e i carabinieri di Ivrea. La strada provinciale è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere ai mezzi di soccorso di recuperare il veicolo.

