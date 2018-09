Auto investe comitiva di turisti: cinque feriti

Sono stati centrati in pieno dall'auto fuori controllo. A Roma mercoledì sera un'auto ha investito un gruppo di pedoni in via della Conciliazione, a due passi da San Pietro. Erano fermi sul marciapiede, a pochi metri dalla basilica, quando un'auto ha travolto una comitiva di cinque cittadini polacchi, di cui tre sono bambini.

Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. L'allarme è arrivato intorno alle 20.30 al Nue 112 di Roma che ha immediatamente allertato il 118 e le forze dell'ordine. Sul posto polizia e polizia locale per i rilievi. La dinamica appare chiara: all'incrocio con via della Traspontina un 35ennne alla guida di una Renault Clio, a causa della pioggia, ha perso il controllo della sua auto.

Incidente via della Conciliazione: 5 feriti

Tre bambini di 4, 6 e 13 anni sono stati portati in codice rosso al Bambin Gesù. tutti per dinamica. Il padre di due di questi al Santo Spirito in codice giallo, la madre di uno al San Camillo in codice rosso. Entrambi di 40 anni. Non fanno parte di una famiglia, ma sono due famiglie di una comitiva di polacchi. I tre bambini, secondo le prime informazioni, non sono gravi. Così come i due adulti.

In ospedale anche il conducente della Clio per accertamenti. Nell'incidente la macchina è finita anche contro il semaforo all'incrocio con via Traspontina: l'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi. Leggi su RomaToday