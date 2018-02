Auto pirata investe una 12enne: coinvolto un calciatore del Bologna

Una ragazzina di 12 anni è stata investita oggi, giovedì 22 febbraio 2018, a Bologna, da un'auto pirata che in un primo momento non sarebbe fermata a prestare soccorso. Secondo le prime informazioni, tra le persone coinvolte ci sarebbe il calciatore del Bologna Cheick Keita, proprietario della Mercedes con targa francese che avrebbe investito la 12enne. Il giocatore avrebbe però riferito di non essere alla guida del mezzo al momento dell'incidente.

Da quanto si apprende, l'auto avrebbe proseguito la sua corsa a tutta velocità, ma sarebbe tornato un quarto d'ora dopo. La ragazza è stata trasportata in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore, ma la prognosi non è ancora stata sciolta.

La posizione del calciatore 22enne è al vaglio e verranno ascoltati i testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalla prima riscotruzione della Polizia Municipale emerge che dall'auto sarebbe scesa una persona che ha verificato le condizioni. Poi sarebbe ripartita, tornando dopo un quarto d'ora con Keita a bordo. Entrambi avrebbero riferito che non era il calciatore a guidare al momento del sinistro.

La notizia su BolognaToday