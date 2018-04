Finiscono con il Suv in mare: madre e figlia rischiano la vita

In tre hanno rischiato la vita sulla spiaggia di Pinetamare a Castel Volturno. Padre, madre e figlia sono finiti in acqua con un Suv mentre stavano procedendo sulla sabbia con la vettura. Tutta da chiarire la dinamica, ma scrive CasertaNews che l'uomo che era alla guida ha perso il controllo del mezzo che è finito in mare.

Attimi di panico. Il padre è riuscito ad uscire, mentre la mamma e la figlia sono rimaste bloccate all'interno della stessa. Sul posto sono giunti i carabinieri di Mondragone insieme agli agenti del posto fisso di Casapesenna che si sono gettati in acqua per recuperare le due donne e le hanno portate in salvo.

La notizia su CasertaNews