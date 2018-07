Auto piomba nel déhors di un bar dopo un incidente

Paura nella prima serata di ieri in un bar di Parella (Torino) dove per cause ancora non chiarissime (forse uno scontro tra più veicoli, tra cui anche una furgone) un'auto è piombata contro il déhors dell'esercizio, che fortunatamente in quel momento era vuoto.

Lo riferisce TorinoToday, documentando la notizia con alcune foto che mostrano in maniera lampante il pericolo scampato.

Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e ambulanze che hanno trasportato all'ospedale il conducente della vettura schiantata, comunque non in condizioni gravi. Restano da accertare le singole responsabilità dell'incidente.

La pericolosità di quel tratto è stata più volte segnalata dal comitato TorinoInMovimento, secondo cui i veicoli sono incentivati ad andare troppo veloci rispetto alle condizioni di sicurezza della strada.