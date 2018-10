Citta / Italia

Auto pirata, notte folle a Milano: travolti due scooter e un'auto

Due incidenti a distanza di poche ore. Una 35enne è in ospedale in condizioni disperate. Sempre a Milano travolti due scooter, i centauri non sono gravi. Entrambi le auto hanno perso la targa nello schianto: è caccia all'uomo