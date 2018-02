Coppia di coniugi finisce con l'auto in mare: lui muore, lei è grave

Tragico incidente a Tortolì, in provincia di Nuoro.

Una coppia di anziani coniugi si trovava a bordo di un'auto, al porticciolo di San Gemiliano, quando, per cause ancora da accertare, sono precipitati lungo la scogliera.

Per Luigi Solanas, 83 anni, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La moglie Laura Longoni di 71 anni è stata soccorsa e portata in ospedale in ipotermia.

I Carabinieri di Tortolì hanno eseguito i rilievi dell'incidente.