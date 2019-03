Uomo dà fuoco a un autobus di linea pieno di studenti

Un incendio ha devastato un autobus di linea intorno alle 11.50 di mercoledì 20 marzo sulla strada provinciale Paullese, tra Peschiera e San Donato Milanese. Sul posto - riferisce MilanoToday - sono giunti otto mezzi dei vigili del fuoco e Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto undici ambulanze, quattro automediche e l'elisoccorso.

Incendio di un autobus sulla Paullese: uomo cosparge mezzo di benzina e dà fuoco

Secondo le prime e frammentarie informazioni, ma tutto è ancora al vaglio delle autorità giunte in loco con i carabinieri e la polizia, un uomo avrebbe sparso benzina (o altro liquido infiammabile) sul bus per poi dare fuoco. Le forze dell'ordine lo hanno fermato e lo stanno interrogando: sarebbe un senegalese e avrebbe commesso il gesto per "vendicare i morti in mare".

Non ci sarebbero persone intossicate gravi, e tutti sarebbero riusciti a mettersi in salvo. Sul bus c'erano molti studenti. A causa del rogo, si stanno formando grossi ingorghi sulla Paullese.

Incendio autobus San Donato Milanese (B&V Photographers)