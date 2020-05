Troppe persone sull'autobus, l'autista chiama i vigili per far scendere i passeggeri

Troppe persone a bordo del bus, così l'autista ha dovuto fermare la marcia e chiedere aiuto a una pattuglia della polizia locale per far scendere in passeggeri. È successo a Roma, in zona Eur, poco dopo le otto di questa mattina, all'altezza della fermata Tupini.

Una donna che era a bordo del mezzo della linea 708 ha raccontato a RomaToday come si sono svolti i fatti. "Eravamo in viale America, in circa trenta sull'autobus. Prima l'autista ha fermato il mezzo dicendo di far scendere 5 persone, poi visto che nessuno voleva farlo perché già l'attesa per il 708 era stata tanta, sono intervenuti i vigili facendoci scendere tutti sottolineando che sarebbe arrivato subito un nuovo bus", ha raccontato la signora Marcy. "Abbiamo protestato facendo presente che sarebbero arrivati solamente autobus pieni in quella fermata. Così non è tollerabile, rischio di perdere il lavoro con questi ritardi che non dipendono da me".

L'ordinanza della Regione Lazio per la Fase 2 prevede per quanto riguarda il trasporto pubblico il mantenimento del distanziamento sociale, l'obbligo di mascherine per le persone che salgono a bordo e consente all'autista di saltare la fermata e fermarsi solo se chi è a bordo chiederà la discesa.

I sindacati Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato hanno già criticato l'ordinanza ("mette a repentaglio salute e sicurezza") e hanno denunciato anche la carenza di controlli relativi al rispetto delle misure di contenimento e prevenzione, dai contingentamenti all'utilizzo di dispositivi di protezione da parte dell'utenza, definendolo "un nodo irrisolto che abbiamo già sollevato prima dell'inizio della fase 2".