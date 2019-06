Bimba di 8 mesi arrivata morta in ospedale, l'autopsia: "Forse è stata soffocata"

La piccola J.P., la bimba di 8 mesi di Sant'Egidio del Monte Albino, arrivata sabato già morta nell'ospedale di Nocera Inferiore (Salerno), potrebbe essere stata strangolata. L'ipotesi emergerebbe dall'autopsia eseguita dai medici legali Rosanna di Concilio e Giuseppe Consalvo. Si attendono ancora i risultati istologici degli organi.

Nelle prossime ore potrebbe aggravarsi la posizione della madre, indagata a piede libero per concorso in omicidio. Il padre della piccola è già stato arrestato. La coppia ha anche un altro figlio. Tutti i nuovi elementi sono e saranno nelle prossime ore al vaglio del sostituto procuratore Roberto Lenza e degli agenti che indagano per fare piena luce su una vicenda drammatica.

L'autopsia sul corpo della piccola

Come scrivono i giornali locali, l'esame effettuato dal medico legale, Giuseppe Consalvo, nominato dalla procura, è durato circa quattro ore e si è svolto nell'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il medico ha parlato di "caso singolare". La bimba sarebbe morta a seguito delle lesioni già riscontrate dopo un primo esame esterno, in ospedale, e dagli stessi sanitari. Forse "soffocata", a seguito di "maltrattamenti reiterati nel tempo" che la stessa avrebbe subito. Una circostanza che potrebbe anche confermare i sospetti sul padre, G.P. , attualmente in stato di fermo. Il fermo è scattato per il pericolo di fuga, l'uomo era in stazione.

La procura di Nocera ha riferito che la piccola Jolanda presentava varie ecchimosi ed escoriazioni sul corpo. I genitori su questo punto avrebbero fornito versioni discordanti.