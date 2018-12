Concetta, trovata morta in una pozza di sangue: non si esclude nessuna pista

Il giallo è fitto, molto fitto. Non si esclude al momento alcuna pista. Sarà eseguita lunedì in mattinata l'autopsia sul corpo di Concetta Salomone, la 61enne di Falciano del Massico (Caserta) trovata senza vita in pieno centro nei pressi dei mercatini di Natale, a poca distanza dalla abitazione di famiglia, nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre con una profonda ferita alla testa.

La morte di Concetta Salomone

Che cosa è successo in quella notte? Gli elementi a disposizione degli inquirenti sarebbero pochissimi al momento. Dall'esame autoptico si riuscirà ad avere un quadro più chiaro sul decesso della donna che lascia ancora tanti interrogativi senza alcuna risposta. Dopo l’autopsia la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. I carabinieri hanno ascoltato a lungo il marito, i figli e i vicini: cercano di mettere insieme i pezzi di un puzzle tutto da definire. La donna presentava ferite alla fronte, ed era in una pozza di sangue. Altri elementi per chiarire il giallo si attendono dagli esiti degli accertamenti eseguiti dai carabinieri del reparto di investigazione scientifica. Gli uomini del Ris hanno lavorato per diverse ore nella zona.

Allo stato attuale delle indagini, se ne sa pochissimo. Il premier Giuseppe Conte ha scritto un posto su Facebook in cui cita anche il tragico fatto di sangue di Falciano: "Mi ha profondamente colpito la notizia degli omicidi di tre donne, avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro, in tre diverse località del Paese. Un uomo ha ucciso l'ex moglie a Giarre, in Sicilia. A Falciano del Massico, nel casertano, una donna è stata trovata morta in strada dopo una lite con il marito. E ancora, a Brunico, in provincia di Bolzano, è stato trovato il cadavere di una donna. Tre casi in poche ore che parrebbero configurare altrettante ipotesi di “femminicidio”. Una scia di sangue che ha tristemente unito il Nord al Sud del Paese, e che ha segnato purtroppo con altri tragici simili episodi l’ultima settimana dell’anno. Di fronte a tutto ciò non possiamo restare in silenzio".