Quando una semplice avance può aprirti le porte del carcere

Valerio ha 23 anni: è un pizzaiolo romano incensurato, e dallo scorso ottobre per lui è iniziato un vero e proprio incubo che lo ha visto finire dietro le sbarre.

Come ricostruisce Roma Today durante il turno di lavoro ha visto entrare le forze dell'ordine che lo hanno tratto in arresto. Il motivo? Una sua collega lo aveva denunciato per violenza sessuale. Poco prima Valerio aveva provato a baciarla. Un'avance in piena regola, filmato dalle telecamere interne.

E' stato proprio questo video a salvare il 23enne, prima scarcerato e poi assolto grazie alle immagini. Ora il giovane, insieme al suo avvocato, chiede giustizia ed anche per questo è stato ospite di Matrix, trasmissione condotta da Nicola Porro.

Ecco il racconto della vicenda.