Accoltella compagno di scuola: fermato un ragazzino di 14 anni

Si è sfiorata la tragedia ieri in una scuola di Aversa, in provincia di Caserta, dove uno studente di 14 anni è stato accoltellato da un coetaneo riportando una brutta ferita alla spalla. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è tutt'oggi ricoverato: non è in gravi condizioni.

L'autore dell'accoltellamento è stato fermato e portato all'istituto minorile dei Colli Aminei, a Napoli, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite tra coetanei, tutti studenti delle scuole superiori della città campana. Secondo quanto si apprende, la polizia ha rintracciato il minorenne poche ore dopo l'accoltellamento mentre era intento a guidare una minicar.