Così avvelenava il cibo del marito in ospedale: il video che incastra la moglie

Una donna di 49 anni di Bra (in provincia di Cuneo) è stata sorpresa mentre somministrava farmaci e altre sostanze vietate nei cibi e nelle bevande del marito mentre era ricoverato in ospedale. La donna è stata arrestata dai carabinieri del Nas, che l'hanno scoperta grazie alle telecamere nascoste nella stanza in cui l'uomo era ricoverato per i postumi di una polmonite.

Avvelena il cibo del marito in ospedale: il video

A salvarlo sono stati i sanitari dell’ospedale dell’Asl Cuneo2: nonostante le cure, il paziente non migliorava; in un primo momento, i medici hanno ipotizzato che fosse affetto da una rarissima sindrome; poi, dopo avere notato negli esami tossicologici dosi massicce di anticoagulanti orali mai prescritti, hanno temuto l’avvelenamento, e così hanno allertato le forze dell’ordine.

Gli esami tossicologici hanno riscontrato nel sangue del marito la presenza di bromadiolone (molecola presente in un topicida) "e di acenocumarolo (principio attivo di un farmaco anticoaugulante), mai prescritto o somministrato ufficialmente al paziente durante la degenza", fanno sapere i carabinieri. La donna è stata accompagnata alla Casa Circondariale di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Asti.